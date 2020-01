Μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς έστειλε ο Νεϊμάρ ενόψει του αγώνα της ομάδας στο Παρίσι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα βρεθούν στη γαλλική πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς σε έναν αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους, κάτι που όπως φαίνεται χαροποίησε πολύ τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, φορώντας φανέλα του Greek Freak, προανήγγειλε ότι θα παρακολουθήσει από κοντά παιχνίδι που θα γίνει στο Παρίσι.

«Έμαθα ότι ο Γιάννης και οι Μπακς έρχονται στο Παρίσι. Ελπίζω να απολαύσουν την πόλη. Θα σας δω στο παιχνίδι!» είπε ο Νεϊμάρ σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Μπακς στον επίσημο λογαριασμό τους στο Τwitter, προκειμένου να διαφημίσουν τα Global Games του NBA, τα οποία έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

Cheers @neymarjr!! See you soon!!



Valeu Neymar…. até breve. Vai Bucks!!@redbullhoops | #FearTheDeer pic.twitter.com/IgvWcLrNRo