O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Laver Cup της Γενεύης.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-2, 1-6, και 10-7 στο σούπερ ται μπρέικ τον Τέιλορ Φριτζ και έδωσε προβάδισμα με 2-1 στην Ευρώπη απέναντι στη μικτή κόσμου.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με μπρέικ στο 1-0 σετ (1-0) και απειλήθηκε μόνο στην αρχή πό τον Φριτζ ο οποίος κατάφερε να μειώσει απλά σε 3-2.

Με νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 5-2 και στο 6-2 σε 24'.

Στο 2ο ο Αμερικανός θα προηγηθεί 0-2 με μπρέικ και με 0-3 και θα βάλει... φωτιά στο παιχνίδι. O Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 1-3 αλλά ο Φριτζ θα φτάσει στο 1-4 και με μπρέικ στο 1-5.

Κερδίζει και το 7ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ. Στο σούπερ τάι μπρέικ ο Στέφανος θα δυσκολευτεί αλλά με διπλό λάθος του Τέιλορ θα προηγηθεί με 8-7 και θα κερδίσει με 10-7 το σετ και το παιχνίδι.

Flashes of brilliance from #TeamWorld’s Fritz, but @StefTsitsipas steadied the ship after a shaky second set to claim match 3 for Team Europe 6-2 1-6 [10-7].#TeamEurope now 2-1. Doubles to come. pic.twitter.com/gglSiUpmts