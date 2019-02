Το δεύτερο μεγάλο τίτλο της καριέρας ετοιμάζεται να διεκδικήσει στη Μασσαλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που πέρασε με άνεση από τον ημιτελικό του τουρνουά, κερδίζοντας τον Ντέιβιντ Γκοφάν, με 2-0 σετ.

Ο 20χρονος πρωταθλητής δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, αφού ο αντίπαλός του έκανε "break" στο ενδέκατο game, αλλά τελικά κατάφερε να απαντήσει και να πάρει το σετ στο τάι μπρέικ, με 7-6, κάνοντας το 1-0 σετ απέναντι στον Γάλλο.

Με εμφανώς καλύτερη ψυχολογία, ο Έλληνας τενίστας «σάρωσε» τον αντίπαλό του στο δεύτερο σετ, κερδίζοντας εύκολα, με 6-2, και το δεύτερο σετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Αν κατακτήσει το Open στη Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς, που είναι σήμερα στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αναμένεται να βρεθεί μέσα στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων αθλητών του κόσμου, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Αντίπαλός του στο μεγάλο ματς θα είναι ο 31χρονος Μικαΐλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν, Νο50 στην παγκόσμια κατάταξη.

He's got it all going on right now...@StefTsitsipas 👌 pic.twitter.com/ufwJJ6YtTl