Μουντιάλ 2018 - Ο «τρελαμένος» Μακρόν πανηγυρίζει και το γλέντι της νίκης στο Παρίσι - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ένα τεράστιο γλέντι είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι, αλλά και όλη τη Γαλλία καθώς η χώρα κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, επικρατώντας 4-2 της Κροατίας στο «Λουζνίκι» της Μόσχας.

Σε έναν από τους πιο «γεμάτους» τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, οι «τρικολόρ» είχαν αποτελεσματικότητα, ποιότητα και αρκετή δόση τύχης για να επαναλάβουν τον άθλο του 1998.

Το αυτογκόλ του Μάντζουκιτς στο 18΄ «απαντήθηκε» από τον Πέρισιτς στο 28΄, αλλά στη συνέχεια το πέναλτι του Γκρεζμάν στο 38΄ (καταλογίστηκε με τη βοήθεια του VAR) και τα γκολ του Πογκμπά (59΄) και του Μπαπέ (65΄) έδωσαν το τρόπαιο στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ, πριν ο Μάντζουκιτς διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 69΄.

Χιλιάδες Γάλλοι που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν την αναμέτρηση από τον γιγαντιαία οθόνη στον Πύργο του Άιφελ άρχισαν να χορεύουν και να ζητωκραυγάζουν με τη λήξη του αγώνα.

Τα βεγγαλικά άναψαν και η αποψινή νύχτα γλεντιού στο Παρίσι αναμένεται μακρά.

Την ίδια ώρα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον τελικό στη Μόσχα, κατεγράφη να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του και να ζητωκραυγάζει όρθιος έχοντας βγάλει το σακάκι του.

Δίπλα του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος επίσης χειροκροτούσε όρθιος και η Μπριζίτ Τρονιέ. Η πρόεδρος της Κροατίας Κολίντα Γκραμπάρ-Κιτάροβιτς που ήταν στο ίδιο vip θεωρείο σηκώθηκε και τον συνεχάρη.

Eκείνος τη φίλησε ενθουσιασμένος και συνέχισε να γλεντά όπως όλοι οι Γάλλοι τη νίκη της χώρας του.

Emmanuel Macron's reaction as the final whistle is blown at the #WorldCup pic.twitter.com/5fMu9J80Bt