Ζαχαράκη προς Πελετίδη: «Να ξεκαθαρίσει αν θέλει το πρόγραμμα ‘Μαριέττα Γιαννάκου’ στα σχολεία της Πάτρας»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, με αφορμή το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τον δήμαρχο «να απαντήσει ευθέως αν θέλει ή όχι το πρόγραμμα στα σχολεία της πόλης του», μετά την απόφαση του Δήμου Πατρέων να αφαιρέσει τις πινακίδες των τραπεζών-χορηγών από τα σχολικά κτίρια που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος.

«Την ώρα που οι υπόλοιποι δήμαρχοι αγωνιούν να ενταχθούν στην επόμενη φάση του προγράμματος και προχωρούν τις αδειοδοτήσεις, ο κ. Πελετίδης επιλέγει τη σύγκρουση», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη μιλώντας στο Action24.

Σε ερώτηση αν η Πάτρα θα συνεχίσει να λαμβάνει χρηματοδότηση για νέες ανακαινίσεις, η υπουργός απάντησε: «Αυτό θα πρέπει να μας το δηλώσει υπεύθυνα ο δήμος».

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» υλοποιείται σε όλη τη χώρα με τη στήριξη ιδιωτικών χορηγιών και στόχο τη βελτίωση των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης.