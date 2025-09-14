Τσατραφύλλιας: «Απαγοητευτικά τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η λειψυδρία είναι εδώ»

Για «άλλο ένα καμπανάκι λειψυδρίας» κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας, με το οποίο η χώρα είναι ήδη αντιμέτωπη.

Μάλιστα, την ανάρτησή του συνοδεύει με χάρτες, για τις βροχοπτώσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στη χώρα.

«Απαγοητευτικά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Αναμφισβήτητα η έλλειψη επαρκούς ποσότητας καθαρού και διαθέσιμου νερού, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων έως και 30% σε κάποιες περιοχές της επικράτειας μέχρι το 2050, με παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας», συνεχίζει.

«Επίσης πολλές μελέτες υπογραμμίζουν ότι το δίκτυο ύδρευσης στη χώρα μας έχει μεγάλες απώλειες (έως και 40%), οι ταμιευτήρες δεν επαρκούν και μάλιστα λείπει η ορθολογική διαχείριση. Τεχνικές λύσεις όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η επαναχρησιμοποίηση νερού, οι σωστές αρδευτικές μέθοδοι και η αφαλάτωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη λειψυδρία, εφόσον υπάρξει συντονισμένη εφαρμογή και χρηματοδότηση», συμπληρώνει.

«Επομένως η Λειψυδρία δεν είναι πια ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι ήδη εδώ! Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι ζωή και δεν είναι ανεξάντλητο!», καταλήγει.