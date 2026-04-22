ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ράμα στο Μαξίμου: «Έχουμε σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα»

«Είμαστε πρόθυμοι να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει» ανέφερε ο Έντι Ράμα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ Facebook Twitter
Χειραψία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έντι Ράμα στην είσοδο του Μέγαρου Μαξίμου / Φωτ.: Eurokinissi
0

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε νωρίτερα, σήμερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών να τίθενται στο τραπέζι.

«Είναι πάντα καλό να κάνουμε τον απολογισμό σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις και στη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας στο δύσκολο μονοπάτι που ακολουθείτε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις που ισχυροποιούν μια πραγματική φιλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Έντι Ράμα: Τι είπε στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Από την πλευρά του, ο κ. Ράμα σημείωσε: «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει μαζί. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας όσο και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ανάμεσά μας».

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της εισδοχής της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση της περιοχής.

Πολιτική

Tags

0

