ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Η εγκύκλιος δίνει κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη» Facebook Twitter
Ο Θάνος Πλεύρης υπέγραψε εγκύκλιο και αντικαθιστά τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» με το «παράνομη» / Φωτ.: Eurokinissi
0

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπέγραψε εγκύκλιο, η οποία καταργεί σε όλα τα έγγραφα τον όρο «παράτυπη μετανάστευση», που αντικαθίσταται με τον όρο «παράνομη μετανάστευση».

Η εγκύκλιος δίνει κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Πηγές του υπουργείου, υποστηρίζουν, πως αυτή η αλλαγή θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Δίνεται εντολή επίσης, να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους θα τελούν υπό διοικητική κράτηση που θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια.

«Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους», τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για αυτόν τον λόγο ορίζεται ότι έπειτα από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


 

 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Η Ελλάδα πιέζει την ΕΕ για σκληρότερη στάση στο μεταναστευτικό

Ελλάδα / Politico: Η Ελλάδα πιέζει την ΕΕ για σκληρότερη στάση στο μεταναστευτικό

Το αυστηρότερο σχέδιο αποτροπής παράτυπης μετανάστευσης παρουσίασε ο Θάνος Πλεύρης στο συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, ζητώντας απελάσεις, ηλεκτρονική επιτήρηση και «κόμβους επιστροφής» εκτός ηπείρου
LIFO NEWSROOM
Πλεύρης από Κοπεγχάγη: «Αν μπεις στην Ευρώπη παράνομα ή η αίτηση ασύλου σου απορριφθεί, πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου»

Πολιτική / Πλεύρης από Κοπεγχάγη: «Αν μπεις στην Ευρώπη παράνομα ή η αίτηση ασύλου σου απορριφθεί, πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου»

«Οι επιστροφές των παράνομων μεταναστών πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Πολιτική / Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη, και στελέχη της Google στο Μέγαρο Μαξίμου
LIFO NEWSROOM
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Πολιτική / Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ενέργεια – Στο τραπέζι LNG, διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, GREGY), ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και ο άξονας Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.
LIFO NEWSROOM
Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε την πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς την «χωρίς δυναμική» και ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεργαστεί μαζί του, στην περίπτωση δημιουργίας νέου κόμματος
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους
LIFO NEWSROOM
ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM
 
 