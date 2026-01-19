Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος»

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το αγροτικό ζήτημα στη συζήτηση που είχε με τον Ηλία Κανέλλη, στο Ωδείο Αθηνών.



Για την συνάντησή του με τους αγρότες, που προηγήθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε, πως: «Ήταν μία συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα, ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη, με την έννοια ότι όταν έχεις πάρα πολλούς εκπροσώπους, που ο καθένας θέλει να μιλήσει και να αναφερθεί στο δικό του ειδικό θέμα, είναι λογικό να πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο, όπως από πλευράς κυβέρνησης εμείς επιδιώκαμε αυτόν τον διάλογο εξ αρχής».



Όπως πρόσθεσε: «Οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές, θεωρώ ότι καθυστέρησε πολύ και πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν σήμερα και τα οποία η κυβέρνηση ήδη έχει αντιμετωπίσει, στο βαθμό φυσικά που μπορεί, θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί πολύ νωρίτερα. Θα πω κάλλιο αργά, παρά ποτέ».

Η συνάντηση Μητσοτάκη με την 25μελή επιτροπή των αγροτών

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με την 25μελή επιτροπή των εκπροσώπων των μπλόκων είχε διάρκεια τεσσερισήμισι ωρών.



Οι αγρότες έθεσαν στο Μαξίμου τα αιτήματά τους, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στο γεγονός ότι πρέπει να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης.



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα. Ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν, ότι δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνάντηση και αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα ακολουθήσουν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν είτε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, είτε την εξέταση άλλων μορφών διαμαρτυρίας.