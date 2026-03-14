Μητσοτάκης: «Κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος»

Την ανάγκη οικονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει πλέον ισχυρότερη οικονομική βάση ώστε να στηρίζει την κοινωνία, ενώ δεν απέκλεισε νέες παρεμβάσεις σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση επιδεινωθεί.

«Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα στοχευμένα και προσωπικού χαρακτήρα όσο κρατάει η κρίση. Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί. Αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους και όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.»

Οι δηλώσεις έγιναν στο προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία, όπου ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα, αναφερόμενος τόσο στις προκλήσεις της οικονομίας όσο και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε περίοδο αβεβαιότητας. Όπως είπε, «κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει δύναμη ειρήνης και είναι έτοιμη να στηρίξει την κοινωνία εφόσον η κρίση επηρεάσει περισσότερο την οικονομία.

Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να λάβει στοχευμένα μέτρα στήριξης όσο διαρκεί η κρίση, ενώ δεν απέκλεισε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΕ.

Πρωτογενής τομέας

Σε άλλο σημείο της συζήτησης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για μια «τέλεια καταιγίδα» που περιλάμβανε ζωονόσους, κλιματικές πιέσεις και διαχρονικές δυσκολίες του αγροτικού συστήματος.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δύσκολη αλλά αναγκαία την απόφαση για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι στόχος είναι ένα πιο διαφανές σύστημα επιδοτήσεων όπου οι αγρότες θα πληρώνονται με βάση την πραγματική παραγωγή και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Παράλληλα στάθηκε στο υψηλό κόστος παραγωγής και ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένες ενισχύσεις για παραγωγούς που επλήγησαν περισσότερο. Τόνισε επίσης ότι ενόψει της νέας Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι προχωρά η δημιουργία του Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και ότι θα προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομών για την ενίσχυση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε το σχέδιο μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώος προς τη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης και ότι θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας για την προώθησή του.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καλώντας τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας.

Αγορά εργασίας και μισθοί

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την αγορά εργασίας, σημείωσε ότι η μείωση της ανεργίας, οι αυξήσεις μισθών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν ήδη βελτιώσει την καθημερινότητα πολλών πολιτών. «Πολλοί νέοι έχουν ωφεληθεί από τις αυξήσεις των μισθών, από τη μείωση των φόρων και από προγράμματα όπως το Σπίτι μου. Καταλαβαίνω να υπάρχει μια γκρίνια, ανησυχία και έγνοια για την ακρίβεια. Είναι πραγματικά προβλήματα αυτά αλλά πολλοί άνθρωποι βελτίωσαν τη ζωή τους. Όποιος θέλει να βρει δουλειά σήμερα βρίσκει. Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που παίρνω για την οικονομική μας πολιτική. Σήμερα αν είσαι κάτω από 25 δεν πληρώνεις φόρο εισοδήματος και από τα 25 στα 30 μόνο 9%», είπε συγκεκριμένα.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από το επιθυμητό επίπεδο και υποστήριξε ότι η μείωση της φορολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεταποίησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης.