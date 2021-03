Η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ- Ελλάδας και η Ανατολική Μεσόγειος ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Η επικοινωνία ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Αμερικανό πρόεδρο- που πραγματοποιήθηκε μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης- έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαξίμου. Αργότερα, σε διαδικτυακή εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τον επισκεφθεί στην Ουάσινγκτον όταν το επιτρέψει ο κορωνοϊός, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας υπογραμμίστηκε η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών με στόχο την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, τονίζοντας ότι τα ίδια ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση και συνεχίζουν να ενώνουν τους δυο λαούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προσωπική του προσήλωση στη φιλία αυτή στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και εξήρε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με την οποία έχει στενότατες σχέσεις, για τη συνεισφορά της στην πρόοδο και την ευημερία των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν- σύμφωνα με το Μαξίμου- τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, με αιχμή τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για την εκλογή του, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας για στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στα διεθνή φόρα, για την προάσπιση των κοινών αξιών των δύο χωρών, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεπή υποστήριξη της Ελλάδας, ενώ τόνισε ότι στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών η ελληνοαμερικανική κοινότητα λειτουργεί ως γέφυρα.

Τόσο ο Τζο Μπάιντεν όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκαναν ανάρτηση στο Τwitter για την τηλεφωνική συνομιλία τους.





Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε μεταξύ άλλων ότι η στενή σχέση των δύο χωρών είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, από την άμυνα και την ενέργεια, έως το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Today, I congratulated @PrimeministerGR on the bicentennial of Greek independence. From defense and energy to trade and investment, our close relationship is stronger today than ever.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε «θερμή και εποικοδομητική» τη συνομιλία, γράφοντας ότι συζητήθηκε η σημασία της συνεχούς ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.