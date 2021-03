Ικανοποίηση εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη για την κοινή δήλωση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τουρκία.

Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν στη LiFO πως το κείμενο βασίζεται στην έκθεση Μπορέλ και επιβεβαιώνει την στρατηγική της διττής προσέγγισης με θετικά μέτρα αλλά προβλέποντας και ευρωπαϊκές αντιδράσεις σε περίπτωση που η Άγκυρα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

«Δεν είναι λευκή επιταγή, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου τον Ιούνιο μετά από μία περίοδο αξιολόγησης και οι αποφάσεις είναι σταδιακές και αναστρέψιμες», σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να ανατρέψει την εικόνα.

Επίσης, αναφορές υπάρχουν και στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, καθώς η Τουρκία καλείται να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τις επιστροφές μεταναστών προς την Τουρκία με βάση την Κοινή Δήλωση Ε.Ε-Τουρκίας, η οποία, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς διακρίσεις.

«Όλες οι αποφάσεις είναι σταδιακές, υπό όρους και αναστρέψιμες. Δεν δίνεται λευκή επιταγή στην Τουρκία, η συμπεριφορά της οποίας θα αξιολογηθεί με τις σχετικές αποφάσεις να παραπέμπονται για τον Ιούνιο» σημείωναν κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα «έγιναν σημαντικότατες αλλαγές εν συγκρίσει με το αρχικό προσχέδιο έπειτα από απανωτές διαπραγματεύσεις» και όπως τόνιζαν «το τελικό κείμενο είναι ισορροπημένο και απηχεί την έκθεση Μπορέλ».

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγγυήσεις καλής θέλησης για την ανανέωση των σχέσεων και έθεσε υπό επιτήρησιν την Αγκυρα μέχρι τον Ιούνιο για να τονίσει ότι αποδοκιμάζει την επιδείνωση της μεταχείρισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Τουρκία, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη να συμπράξει με την Τουρκία κατά προοδευτικό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο ώστε να ενισχύσει την συνεργασία επί ορισμένων τομέων κοινού ενδιαφέροντος και να λάβει νέες αποφάσεις κατά την διάρκεια της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, υπό τον όρο ότι η σημερινή αποκλιμάκωση θα συνεχισθεί και ότι η Τουρκία θα συμπράξει κατά εποικοδομητικό τρόπο», αναφέρεται στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες κατά την σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο εκπρόσωπος του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δημοσίευσε ολόκληρο το κείμενο .

Conclusions on Eastern Mediterranean have been adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/3zfy5izOKj