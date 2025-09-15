ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης για Τουρκία-SAFE: Δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της EE

Κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αντόνιο Κόστα παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

φωτ.: Eurokinissi
Κατηγορηματική αντίθεση στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που παραχώρησε με τον Αντόνιο Κόστα. «Σε αυτή δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποδέχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τον κ. Κόστα με τον οποίο στη συνέχεια προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις.

Στον διάλογο που είχαν πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του κ. Κόστα στην Αθήνα, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφενός να τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και αφετέρου να χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό και σημαντικό» ό,τι έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μακροοικονομικό επίπεδο».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρότασή του για τη δημιουργία Ταμείου Κοινών Αμυντικών Δαπανών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας μετά τα πρόσφατα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας. «Χρειάζονται αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», σημείωσε.

φωτ.: Eurokinissi

Αναφερόμενος στην Τουρκία και στην επιδίωξή της να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η θέση μας είναι σαφής. Δεν μπορούν να μετέχουν τρίτες χώρες που απειλούν με πόλεμο κράτη-μέλη της ΕΕ». Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την «αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών» και τη στήριξη της Ένωσης προς τα κράτη πρώτης γραμμής. «Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε πρέπει να είναι προσωρινά. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ευρώπη», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε για την υποδοχή και μίλησε με θερμά λόγια για την Ελλάδα. «Οι δεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες. Η ενότητα είναι η δύναμή μας. Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα για όσα πέτυχε την τελευταία δεκαετία. Είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρατε να ανακάμψετε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πλέον η χώρα έχει ως προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.

φωτ.: Eurokinissi

Αναφερόμενος στις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο Πολωνίας και Ρουμανίας, ο Πορτογάλος πολιτικός υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων «από την Κύπρο έως τη Φινλανδία και από την Πορτογαλία έως τη Ρουμανία». Ζήτησε ισχυρότερη μεταναστευτική πολιτική και επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα απαιτεί κοινή χρηματοδότηση: «Συμφωνώ με τον κ. Μητσοτάκη· δεν πρέπει απλώς να δαπανούμε περισσότερα, αλλά να δαπανούμε καλύτερα».

Τέλος, χαρακτήρισε την Ελλάδα «κομβική χώρα και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής», τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της για την ΕΕ.

