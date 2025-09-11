ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE της Ε.Ε., που χρηματοδοτεί την άμυνα των κρατών-μελών - Τι απαντά η Κομισιόν, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες και πώς μπορεί να αποκλειστεί η Άγκυρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE Facebook Twitter
φωτ. αρχειου: Getty
0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η Τουρκία υπέβαλε έκφραση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. που στοχεύει στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών.

Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε από την Άγκυρα τον περασμένο Ιούνιο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι έχουν κατατεθεί επίσημα αιτήματα συμμετοχής τόσο από την Τουρκία όσο και από τη Νότια Κορέα. Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντας το θέμα «ευαίσθητο» και «εμπιστευτικό», τονίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά τις συζητήσεις ανάμεσα στα υποψήφια κράτη και την ομάδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα, Αντριους Κουμπίλιους.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μη κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αμυντικά προγράμματα κρατών-μελών, αλλά μόνο έως το 35% κάθε έργου. Για συμμετοχή σε μεγαλύτερο ποσοστό, απαιτείται διμερής συμφωνία με την Ε.Ε., όπως έχουν ήδη συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Σε ερώτηση για τις «δικλείδες ασφαλείας» της Ε.Ε. έναντι χωρών – ακόμη και υποψήφιων προς ένταξη – που απειλούν κράτη-μέλη ή τα συμφέροντα της Ένωσης, ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «φυσικά υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες», αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν ισχύουν ειδικά για την Τουρκία.

«Έχουμε μηχανισμούς προστασίας για τα συμφέροντα των κρατών-μελών μας και της βιομηχανίας μας. Θα τους βρείτε στο άρθρο 16 του κανονισμού SAFE», είπε, σημειώνοντας ότι το άρθρο αυτό επιτρέπει τον αποκλεισμό οποιουδήποτε κράτους που υπονομεύει τα συμφέροντα ασφαλείας ενός κράτους-μέλους ή της Ένωσης συνολικά.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να παρέμβει εάν χρειαστεί.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους
LIFO NEWSROOM
SAFE: Η Βρετανία θα πληρώνει την ΕΕ για κάθε πώληση βρετανικών όπλων μέσω του νέου αμυντικού ταμείου

Διεθνή / SAFE: Η Βρετανία θα πληρώνει την ΕΕ για κάθε πώληση βρετανικών όπλων μέσω του νέου αμυντικού ταμείου

Η Βρετανία θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο SAFE, αλλά θα πρέπει να πληρώνει ποσοστό στην ΕΕ για κάθε συμβόλαιο που κερδίζουν βρετανικές εταιρείες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» και «υπέρ των τρανς» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: στο όπλο του δράστη βρέθηκαν σφαίρες με χαραγμένα ιδεολογικά μηνύματα - Οι αρχές ερευνούν το εύρημα, ενώ η υπόθεση πυροδοτεί έντονη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Αντιδράσεις αφού η Μέτσολα απέρριψε την ενέργεια, επικαλούμενη τον κανονισμό που ορίζει ότι τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την Πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
 
 