Η Τουρκία θέλει να μπει στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ - Κατέθεσε αίτημα για το SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η Τουρκία υπέβαλε έκφραση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. που στοχεύει στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών.

Το σχετικό αίτημα κατατέθηκε από την Άγκυρα τον περασμένο Ιούνιο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι έχουν κατατεθεί επίσημα αιτήματα συμμετοχής τόσο από την Τουρκία όσο και από τη Νότια Κορέα. Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντας το θέμα «ευαίσθητο» και «εμπιστευτικό», τονίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά τις συζητήσεις ανάμεσα στα υποψήφια κράτη και την ομάδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα, Αντριους Κουμπίλιους.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μη κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αμυντικά προγράμματα κρατών-μελών, αλλά μόνο έως το 35% κάθε έργου. Για συμμετοχή σε μεγαλύτερο ποσοστό, απαιτείται διμερής συμφωνία με την Ε.Ε., όπως έχουν ήδη συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Σε ερώτηση για τις «δικλείδες ασφαλείας» της Ε.Ε. έναντι χωρών – ακόμη και υποψήφιων προς ένταξη – που απειλούν κράτη-μέλη ή τα συμφέροντα της Ένωσης, ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «φυσικά υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες», αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν ισχύουν ειδικά για την Τουρκία.

«Έχουμε μηχανισμούς προστασίας για τα συμφέροντα των κρατών-μελών μας και της βιομηχανίας μας. Θα τους βρείτε στο άρθρο 16 του κανονισμού SAFE», είπε, σημειώνοντας ότι το άρθρο αυτό επιτρέπει τον αποκλεισμό οποιουδήποτε κράτους που υπονομεύει τα συμφέροντα ασφαλείας ενός κράτους-μέλους ή της Ένωσης συνολικά.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να παρέμβει εάν χρειαστεί.