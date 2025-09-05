ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά»

«Ο κ. Τσίπρας επιμένει να παραθέτει ψευδή στοιχεία»

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά»
Σχόλιο για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο 5ο Συνέδριο του Economist έκαναν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για διαστρέβλωση στοιχείων.

«Ο κ. Τσίπρας επιμένει να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει μειωθεί στο 60%», ανέφεραν, σημειώνοντας ότι το εισόδημα έχει φτάσει στο 70% με ανοδική τάση.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν πως η χώρα καταγράφει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην ΕΕ, σε αντίθεση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρόσθεσαν ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει συγκεκριμένες πολιτικές «για το παρόν και το μέλλον».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για πολιτικό δανεισμό θέσεων και φρασεολογίας, κάνοντας λόγο για «rebranding» που βασίζεται σε «ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ». Όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, ακόμη και η περιγραφή της αγοραστικής δύναμης των μισθών αποτελεί αντιγραφή από πρόσφατη ανακοίνωση του κόμματος (26 Αυγούστου).

Τι πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τους «9 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης» με ορίζοντα πενταετίας, δίνοντας έμφαση σε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενίσχυση της εργασίας, ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, μείωση του ιδιωτικού χρέους και στήριξη της νέας γενιάς. Πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και Ταμείου Νέων Γενεών, με χρηματοδότηση από υψηλά εισοδήματα μέσω «πατριωτικής εισφοράς».

