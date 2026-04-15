Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

Στον «Ευαγγελισμό» μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Αναμένεται σχετική ανακοίνωση από το νοσοκομείο

The LiFO team
The LiFO team
Στη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη νωρίτερα, σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες μετέφερε η ΕΡΤ αναφέρουν ότι έχει υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Στο νοσοκομείο μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Εντός της επόμενης ώρας, αναμένεται να δημοσιευθεί σχετική ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.


 

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

