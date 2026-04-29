Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 13,6 μονάδων για τη ΝΔ - Η εικόνα για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αποτυπώνει τις απώλειες και τα κέρδη για τα κόμματα μετά τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση -από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- της δικογραφίας στη Βουλή για εννέα βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου, με το ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή», η Νέα Δημοκρατία ανέρχεται πρώτη με 21,5%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, οριακά πάνω από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 7,7%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 6,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4%.

Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Φωνή Λογικής με 2,6% και η Νέα Αριστερά με 1,8%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,4% και οι Σπαρτιάτες με 0,4%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, που αποτυπώνει πιο καθαρά την κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,6%, καταγράφοντας απώλειες 2,5 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 15% (+1,4), ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 10,2% (+1,3).

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 10,4%, με μικρή πτώση 0,1 μονάδας, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει άνοδο στο 8,4% (+0,4). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5,3%, με απώλειες 0,7 μονάδων.

Το ΜέΡΑ25 διαμορφώνεται στο 3,1%, σημειώνοντας πτώση 1,5 μονάδας, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,5% (-0,5). Η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 2,4% (-0,4), η Νίκη στο 1,9% και οι Σπαρτιάτες στο 0,5%. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συγκεντρώνει 1,1%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η εικόνα για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη στάση των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενη στήριξη κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Το 60% δηλώνει ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο, ενώ το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό και το 10% αρκετά πιθανό. Ένα 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό».

Παράλληλα, καταγράφεται και η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού. Το 48% δηλώνει ότι δεν θα τη στήριζε, το 10% απαντά «πολύ πιθανό», το 23% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 17% «αρκετά απίθανο».