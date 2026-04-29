Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 13,6 μονάδων για τη ΝΔ - Η εικόνα για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis - Τα ποσοστά των κομμάτων

The LiFO team
The LiFO team
Το πολιτικό αποτύπωμα της νέας δημοσκόπησης δείχνει απώλειες και κέρδη για το εκάστοτε κόμμα / Φωτ.: Eurokinissi
Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αποτυπώνει τις απώλειες και τα κέρδη για τα κόμματα μετά τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση -από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- της δικογραφίας στη Βουλή για εννέα βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου, με το ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή», η Νέα Δημοκρατία ανέρχεται πρώτη με 21,5%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, οριακά πάνω από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 7,7%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 6,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4%.

Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Φωνή Λογικής με 2,6% και η Νέα Αριστερά με 1,8%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,4% και οι Σπαρτιάτες με 0,4%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, που αποτυπώνει πιο καθαρά την κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,6%, καταγράφοντας απώλειες 2,5 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 15% (+1,4), ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 10,2% (+1,3).

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 10,4%, με μικρή πτώση 0,1 μονάδας, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει άνοδο στο 8,4% (+0,4). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5,3%, με απώλειες 0,7 μονάδων.

Το ΜέΡΑ25 διαμορφώνεται στο 3,1%, σημειώνοντας πτώση 1,5 μονάδας, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,5% (-0,5). Η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 2,4% (-0,4), η Νίκη στο 1,9% και οι Σπαρτιάτες στο 0,5%. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συγκεντρώνει 1,1%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η εικόνα για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, η δημοσκόπηση καταγράφει τη στάση των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενη στήριξη κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Το 60% δηλώνει ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο, ενώ το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό και το 10% αρκετά πιθανό. Ένα 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό».

Παράλληλα, καταγράφεται και η εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού. Το 48% δηλώνει ότι δεν θα τη στήριζε, το 10% απαντά «πολύ πιθανό», το 23% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 17% «αρκετά απίθανο».

