Δημοσκόπηση Alco: Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, τρίτο η Ελληνική Λύση - Η εικόνα των «κομμάτων» Καρυστιανού και Τσίπρα

Ισχυρό προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 10,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 7,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η ΝΙΚΗ 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% και η Νέα Αριστερά 1,3%. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 18,4%, ενώ το 8,8% δηλώνει ότι θα επέλεγε «άλλο κόμμα», στοιχείο που υπογραμμίζει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν την πιθανή δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς φαίνεται να επηρεάζουν τις ισορροπίες στο εκλογικό σώμα.

Η προοπτική επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο φορέα αντιμετωπίζεται θετικά από το 17% των πολιτών, ενώ το 48% δηλώνει αδιάφορο και το 33% εκφράζει αρνητική στάση. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αποδοχής καταγράφονται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (90%), ενώ σημαντική ανταπόκριση εμφανίζεται και στη Νέα Αριστερά (67%) και στο Κίνημα Δημοκρατίας (53%). Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, τα θετικά αισθήματα περιορίζονται στο 21%, ενώ στους αναποφάσιστους αγγίζουν το 24%.

Αντίστοιχα, η πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να έχει ευρύτερη αλλά σαφώς διχασμένη απήχηση. Το 26% βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το 40% δηλώνει αδιάφορο και το 29% αρνητικό.

Η μεγαλύτερη αποδοχή εντοπίζεται στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας (47%), της Ελληνικής Λύσης (43%), της ΝΙΚΗΣ (33%) και του Κινήματος Δημοκρατίας (51%), ενώ στους αναποφάσιστους το ποσοστό φτάνει το 37%, ένδειξη ότι η ψήφος διαμαρτυρίας εξακολουθεί να αποτελεί ενεργή δεξαμενή.

Παράλληλα, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας;», με τους περισσότερους να απαντούν «απογοήτευση», «ανασφάλεια» και «οργή».

Συνολικά, η δημοσκόπηση της Alco σκιαγραφεί ένα πολιτικό περιβάλλον με έντονα σημάδια κόπωσης, αυξημένη αβεβαιότητα και μεγάλη κινητικότητα, με σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος να δηλώνει ανοιχτό σε νέες πολιτικές εκφράσεις, χωρίς όμως να έχει ακόμη διαμορφώσει σαφή προσανατολισμό.