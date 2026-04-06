Δημοσκόπηση Alco: Στις 11,8 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ - Η στάση πολιτών για κόμμα Καρυστιανού

Δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για τον τηλεοπτικό στάθμο Alpha, αποτυπώνει το πολιτικό αποτύπωμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την αποστολή δικογραφίας -από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση του πολιτικού κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha καταγράφεται προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ με διαφορά 11,8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ, όπως ειπώθηκε, αποτυπώνει και την πρώτη εικόνα για τη δυναμική του κόμματος που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,6%

ΚΚΕ: 6,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Κίνημα Δημοκρατών: 1%

Δημοσκόπηση Alco: Η στάση των πολιτών για κόμμα Καρυστιανού

Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε και τη στάση των πολιτών απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού. Στην ερώτηση αν θα το ψήφιζαν:

5% απαντά «πολύ»

10% «αρκετά»

15% «λίγο»

59% «καθόλου»

11% δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ»

Σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο δείγμα, όπως το εάν η «κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες του», το 74% απάντηση «Όχι», το 16% «Ναι» και το 10% «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ».

Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το δείγμα ρωτήθηκε για το «ποιες είναι οι εντυπώσεις του από την εικόνα των πρώτων ημερών της δίκης για το δυστύχημα». Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Alpha, το 0% απάντησε «εξαιρετικές», το 3 «καλές», το 15 «μέτριες», το 37 «κακές», το 30 «άθλια» και το 15% «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ».