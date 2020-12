Απάντηση στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέσω Twitter έδωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, προσφέροντας μεταξύ άλλων και τρεις συμβουλές για το μέλλον της Τουρκίας.

Ο Νίκος Δένδιας απαντώντας σε προηγούμενη ανάρτηση του Τούρκου ομολόγου του ανέφερε: «Ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε Μεβλούτ. Καθώς ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, μπορεί το 2021 να είναι η χρονιά των τριών «Α» (Abandon-Aspire-Abstain/ Εγκαταλείψτε-Φιλοδοξήστε-Αποφύγετε) για την Τουρκία:

1. Εγκαταλείψτε τις απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Μετά από όλα όσα ζούμε τον 21ο αιώνα.

2. Να έχετε φιλοδοξίες για να γίνετε πιο Ευρωπαίοι. Λιγότερο νεο-οθωμανοί. Αυτό θα εξυπηρετήσει καλύτερα τον τουρκικό λαό.

3. Αποφύγετε τις προκλήσεις και τις παράνομες δραστηριότητες.

Παρεμπιπτόντως. Υπάρχει ένα πράγμα, Μεβλούτ, που ξεχάσατε να αναφέρετε ξανά: είναι το διεθνές δίκαιο. Η μόνη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη διαφορά μας, αγαπητέ μου φίλε. Ευτυχισμένο το 2021!»

2. Aspire to become more European. Less Neo-Ottoman. This will best serve the Turkish people. @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

By the way. There is one thing Mevlut you forgot to mention yet again: it’s International Law. The only basis for a constructive dialogue about our difference, my dear friend. Happy 2021! @MevlutCavusoglu — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020

Νωρίτερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε γράψει «Αγαπητέ Νίκο, εδώ είναι μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος - σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να βλάπτετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας δίκαια, ειλικρινά και τίμια.»

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 20, 2020

