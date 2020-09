Τη δική του απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας αναφορικά με πρωτοσέλιδο ελληνικής εφημερίδας προς τον Τούρκο Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο twitter πριν από λίγο έγραψε στα αγγλικά πως «Η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία του Τύπου τιμώνται από τους Έλληνες και προστατεύονται από το Σύνταγμά μας. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την ευθύνη σεβασμού προς έναν ξένο ηγέτη. Η προσβλητική γλώσσα είναι αντίθετη με τις αξίες μας και μπορεί μόνο να καταδικαστεί από την ελληνική κυβέρνηση».

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr