Έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο έχει προκαλέσει η απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «ανοικτή πρόκληση για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για την UNESCO», με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να σχολιάζει επίσης πως η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου για αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας «αποτελεί ανοικτή πρόκληση προς όλο τον πολιτισμένο κόσμο που αναγνωρίζει τη μοναδική αξία και την οικουμενικότητα του μνημείου».

«Η Αγία Σοφία, πέραν της ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για εμάς τους Έλληνες και το συμβολισμό της για τους απανταχού Χριστιανούς, είναι μνημείο που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, ενταγμένη από το 1985 στον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», τόνισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος.

«Οποιαδήποτε απόφαση αλλοίωσης του χαρακτήρα της μέσω μετατροπής της σε τζαμί αποτελεί ευθεία πρόκληση, είναι απαράδεκτη και δεν ταιριάζει σε χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Θα υπονομεύσει το διαθρησκευτικό διάλογο χριστιανών και μουσουλμάνων και θα ενισχύσει τις απαράδεκτες θεωρίες περί σύγκρουσης πολιτισμών», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση, όπου επισημαίνει ότι «ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναδείξει τις σχετικές ευθύνες της Τουρκίας για αυτό το οικουμενικής αξίας μνημείο, μεταξύ άλλων και κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα».

«Ανάλογα πρέπει να πράξει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έστω και τώρα, κινητοποιώντας τη διεθνή κοινότητα και καλώντας την γείτονα να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της ως μέλος της UNESCO και ως χώρα που σέβεται την ιστορία», καταλήγει ο τέως υπουργός Εξωτερικών.

«Η απόφαση μετατροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μεθοδεύτηκε απ' την κυβέρνηση Ερντογάν και αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του υπογραμμίζοντας πως «απ' αυτή την άποψη, η ενέργεια αυτή δεν συνιστά μόνο ευθεία προσβολή του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας, όπως προσπαθούν να την εμφανίσουν όσοι στα λόγια την καταδικάζουν, αλλά αποτελεί έναν κρίκο στην συνολική στρατηγική της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υποθάλπεται απ' τη στάση και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή».

Κύπρος: «Από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού επεκτατισμού του Ερντογάν»

Την έντονη αντίδραση και του υπουργού Οικονομικών, Κ. Πετρίδη, προκαλεί η απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας για μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, σε τζαμί.

Συνοδευόμενο από την ανάρτηση της UNESCO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναφέρεται στο μουσείο της παγκόσμιας κληρονομιάς, το σχόλιο του κ. Πετρίδη έχει ως εξής:

«Η μετατροπή της εμβληματικής Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν αποτελεί απλώς προσβολή για την παγκόσμια κληρονομιά. Είναι επίσης μια από τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού επεκτατισμού του Ερντογάν. Μια ανοιχτή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον πολιτισμένο κόσμο».

