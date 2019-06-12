Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε δεκάδες υποψήφιους που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι ο Παύλος Χρηστίδης βρίσκεται στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ενώ ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα είναι και η Βάνα Μπάρμπα, που κατεβαίνει υποψήφια στα Ιωάννινα.
Κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, τόνισε πως το Κίνημα Αλλαγής ζητά ισχυρή λαϊκή εντολή. Αρκετά ονόματα εκκρεμούν και αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικά τα ονόματα ανά νομό
Α' ΑΘΗΝΑΣ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ
Β' ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β' ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α' ΠΕΙΡΑΙΑ:
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ
Ν. ΕΒΡΟY:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
N. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ:
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ:
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ν. ΚΙΛΚΙΣ:
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ν. ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ν. ΣΑΜΟΥ:
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ