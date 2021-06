Από έξω φαίνεται σαν ένα τεράστιο στρώμα θαλάσσιας ρύπανσης. Μέσα στο νερό, ωστόσο, η κολλώδης βλέννα απειλεί να «πνίξει» μέχρι θανάτου τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Το φαινόμενο δεν ειναι πρωτοφανές για την περιοχή, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε τέτοια ένταση και έκταση.

Η οργανική αυτή ύλη περιλαμβάνει σειρά από μικροοργανισμούς και μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε λύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που καταλήγουν στο θαλασσινό νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για το φαινόμενο ευθύνονται η κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη και, ασφαλώς, η μόλυνση των υδάτων που βοηθά τη θαλάσσια αυτή βλέννα να ενισχυθεί, αλλά και η υπεραλίευση της περιοχής.

Όπως αναφέρουν επιστήμονες σε διεθνή και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου στη Θάλασσα του Μαρμαρά προκαλούν «έκρηξη» στους πληθυσμούς φυτοπλαγκτού που εκκρίνουν τη θαλάσσια αυτή «βλέννα».



A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p