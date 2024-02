Θηλυκό σαλάχι έμεινε έγκυος με παρθενογένεση

Η Σάρλοτ ένα θηλυκό σαλάχι, ζει στο ενυδρείο μιας μικρής αμερικανικής πόλης στην Βόρεια Καρολίνα κατάφερε να συλλάβει με παρθενογένεση.

Όλα ξεκίνησαν όταν το θηλυκό σαλάχι εμφάνισε ένα μικρό όγκο στα τέλη Νοεμβρίου, προκαλώντας την ανησυχία των φροντιστών της ότι νοσεί με καρκίνο. «Άρχισε να πρήζεται ολοένα και πιο πολύ και πιστεύαμε ότι ήταν κακοήθεια» αφηγήθηκε η Κίνσεϊλ Μπουαγέτ, κτηνίατρος και αναπληρώτρια διευθύντρια του ενυδρείου. Είναι σύνηθες να αναπτύσσονται τέτοιες κύστες στα αναπαραγωγικά όργανα των σαλαχιών που δεν ζευγαρώνουν. Το υπερηχογράφημα όμως προκάλεσε την έκπληξη για άλλο λόγο, καθώς δεν επρόκειτο για όγκο αλλά για αυγά.

Η παρθενογένεση είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο και η περίοδος κυοφορίας διαφέρει από τις κανονικές περιπτώσεις που διαρκούν τρείς με τέσσερεις μήνες. Το Χέντερσον της Βόρειας Καρολίνας πάντως αναμένει τα μικρά σαλάχια με ανυπομονησία. Αφού παρέμεινε για πολύ καιρό κλειστό για συντήρηση, το ενυδρείο άνοιξε και πάλι την Πέμπτη και «όλοι όσοι έρχονται θέλουν να δουν τη δεσποινίδα Σάρλοτ», είπε η Μπουαγέτ.

Η δυνατότητα αναπαραγωγής χωρίς την συμβολή του αρσενικού είναι αρκετά σπάνια έχει όμως παρατηρηθεί σε πολλά είδη, όπως σε πουλιά σε ψάρια και σε ερπετά. Για τα θηλαστικά ωστόσο δεν υπάρχει κάποια καταγραφή. «Για να επικαλεστώ το Jurassic Park, η ζωή βρίσκει πάντα τον δρόμο της», είπε ο Μπράιαν Λεγκάρ, του Κέντρου Θαλάσσιων Μελετών της Μασαχουσέτης.

Ζώα που δεν μπορούν να ζευγαρώσουν μερικές φορές ενεργοποιούν τη λεγόμενη διαδικασία της παρθενογένεσης, εξήγησε. Μικρά κύτταρα που αποκαλούνται πολικά σωμάτια και σχηματίζονται ταυτόχρονα με τα αυγά – και τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες αποσυντίθενται – συγχωνεύονται και πάλι με το ωάριο, δημιουργώντας έτσι το αναγκαίο γενετικό υλικό για να σχηματιστεί ένα βιώσιμο έμβρυο.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί με ποια συχνότητα συμβαίνει κάτι τέτοιο, είπε ο Λεγκάρ. Κάθε ένα με δύο χρόνια αναφέρεται κάποια περίπτωση καρχαρία ή σαλαχιού που ζει σε ενυδρείο και αναπαράγεται με παρθενογένεση. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί και στη φύση αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με γενετικά τεστ.

Charlotte, a 12-to-14-year-old stingray, is pregnant in a tank with no male stingrays. https://t.co/JwUnsZimwx