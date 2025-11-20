Στην Τουρκία η COP31: «Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι» - Γιατί τα νησιά του Ειρηνικού ήθελαν να τη διοργανώσει η Αυστραλία

Η Τουρκία θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά.

H Αυστραλία θα συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιό της, με βάση συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σήμερα.

Οι δυο χώρες, που διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της συνόδου κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν, σύναψαν καταρχήν συμφωνία για τη διοργάνωση της COP31 στην Τουρκία και προπαρασκευαστικές συνομιλίες στον Ειρηνικό και στην Αυστραλία, με την τελευταία να προεδρεύει στις διαπραγματεύσεις, εξήγησε ο Αλμπανέζι.

«Αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι μεγάλη νίκη για την Αυστραλία όσο και για την Τουρκία», είπε ο πρωθυπουργός στη δημόσια ραδιοφωνία του ABC.

Οι δυο χώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να προετοιμαστούν για τη σύνοδο.

COP31: «Είμαστε όλοι δυσαρεστημένο και απογοητευμένοι»

Προσωπικότητες των νησιών του Ειρηνικού κατήγγειλαν σήμερα την απόφαση της Αυστραλίας να παραιτηθεί, προς όφελος της Τουρκίας, από τη συνδιοργάνωση της COP της επόμενης χρονιάς μαζί με πολλά απ' αυτά τα νησιωτικά κράτη που πλήττονται από την κλιματική απορρύθμιση.

«Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Και απογοητευμένοι που τελειώνει μ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εξωτερικών της Παπούα-Νέας Γουινέας Τζάστιν Τκατσένκο.

Η Αυστραλία είχε επιμείνει να φιλοξενήσει την COP31 το 2026 μαζί με τους γείτονές της, που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Τελικά υποχώρησε και δήλωσε έτοιμη, στη διάρκεια της συνόδου στην Μπελέμ της Βραζιλίας, να φιλοξενήσει η Τουρκία τη σύνοδο κορυφής. Μια συμφωνία ήταν απαραίτητη επειδή, σύμφωνα με τους κανόνες των COP, απαιτείται συναίνεση για την επιλογή των χωρών που τη φιλοξενούν.

«Οι χώρες του Ειρηνικού θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τη σχέση τους με την Αυστραλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπικενιμπέ Παενιού, πρώην πρωθυπουργός του αρχιπελάγους του Τουβαλού, ένα μέρος του οποίου έχει ήδη κατακλυσθεί εξαιτίας της ανόδου των υδάτων.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι, μέχρι το τέλος του αιώνα, τα νησιά του Τουβαλού δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα.

«Ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην Τουρκία, οι κάτοικοι του Ειρηνικού συνεχίζουν να δίνουν κάθε ημέρα μάχη για την ασφάλεια των νησιών μας», λέει η Σουλουάφι Μπριάνα Φρουεάν, η οποία δίνει μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος στη Σαμόα.

Ο Τζάστιν Τκατσένκο επέκρινε συνολικά τη διαδικασία. «Τι κατάφερε η COP στη διάρκεια των ετών; Τίποτα», δήλωσε. «Δεν είναι παρά ένα φεστιβάλ συζητήσεων που δεν κάνει τους μεγάλους ρυπαντές να αναλάβουν τις ευθύνες τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Παρά την αποχώρησή της, η Αυστραλία ζητάει την προεδρία των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του 2026, ένας καταμερισμός καθηκόντων που θα ήταν πολύ ασυνήθιστος.

Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού είχαν σχεδόν όλα εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική να διοργανώσει την COP η Αυστραλία.

«Το να κάνουμε να έρθει η COP στον Ειρηνικό θα επέτρεπε στον κόσμο να δει την κρίση, αλλά και τις πραγματικές λύσεις, τοπικές και προσαρμόσιμες, που τα νησιά μας προτείνουν», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος του Παλάου Σουρέιντζελ Γουίπς Τζούνιορ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αμαζόνιος: Το τροπικό δάσος στη Βραζιλία κινδυνεύει με περαιτέρω αποψίλωση