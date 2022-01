Τα μυστήρια «pancakes πάγου» που σχηματίστηκαν στην ακτογραμμή της Λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο, προκάλεσαν το ενδιαφέρον των ντόπιων που έσπευσαν να απαθανατίσουν το περίεργο φαινόμενο.

Αυτήν την εποχή του χρόνου, εξαιτίας των θερμοκρασιών ψύχους στο μεγαλύτερο μέρος των βόρειων ΗΠΑ, κάνουν την εμφάνισή τους σε υδάτινα σώματα αλλόκοτοι σχηματισμοί όπως ο συγκεκριμένος που ονομάστηκε έτσι λόγω της ομοιότητας με πανκέικ. Κατά τ'άλλα είναι κοινός στην Αρκτική, όμως έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στη βόρεια Αμερική σε συνθήκες υπό το μηδέν.

Σύμφωνα με τον Sharan Banagiri που, μεταξύ άλλων, φωτογράφισε το φαινόμενο, η θερμοκρασία όταν τραβήχτηκαν ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου.

