ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κηφισιά

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών στην Κηφισιά Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής οι Αρχές στην Κηφισιά.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη σύμφωνα με τις πληροφορίες λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ στην περιοχή της Κηφισιάς για κατοχή ναρκωτικών.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ  έκαναν νόημα σε οδηγό ΙΧ για έλεγχο. Οδηγός του ήταν ο 21χρονος τράπερ και ο 23χρονος μάνατζερ του.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας στο όχημα, εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λουτράκι: «Μπορεί να είχα εμπάθεια όμως συνέβη» υποστηρίζει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Ελλάδα / Λουτράκι: «Μπορεί να είχα εμπάθεια όμως συνέβη» υποστηρίζει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

«Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;» ανέφερε σε νέες δηλώσεις της η εκπαιδευτικός
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ελλάδα / Έδεσσα: Στην Ιταλία μεταφέρθηκε το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια και υπέστη ηπατική ανεπάρκεια

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν «μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά τους»
LIFO NEWSROOM
 
 