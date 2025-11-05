ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πώς και πού θα αποθηκεύεται το διοξείδιο του άνθρακα;

Σε διαβούλευση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), θεσπίζοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Στόχος του νέου νόμου είναι να καθοριστούν οι κανόνες για όλη την αλυσίδα του CCS – από τη δέσμευση έως την τελική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα – με τρόπο που να προστατεύει το περιβάλλον και να ενισχύει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Παράλληλα, η ρύθμιση ευθυγραμμίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/31/ΕΚ και τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage) θεωρείται κρίσιμη τεχνολογία για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, αλλά και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, μειώνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από το αυξανόμενο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ).

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

  • Θεσπίζεται ενιαίο και διαφανές αδειοδοτικό πλαίσιο για όλες τις φάσεις της διαδικασίας.
  • Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των αρχών που εμπλέκονται στην εποπτεία και την αδειοδότηση.
  • Ρυθμίζεται η πρόσβαση στις υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης.
  • Προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης των εκπομπών που δεσμεύονται και αποθηκεύονται.
  • Δίνεται η δυνατότητα παροχής κρατικών ενισχύσεων τόσο στους φορείς εκμετάλλευσης όσο και στους χρήστες των δικτύων.

Επιπλέον, το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου αφορά τη διαμόρφωση της αγοράς υδρογόνου, μέσω της εν μέρει ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 19 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, μέσω της επίσημης πλατφόρμας opengov.gr.

