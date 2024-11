Πακιστάν: Έκλεισαν τα σχολεία λόγω πρωτοφανούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τα πρωτοφανή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Λαχόρη, πόλη του Πακιστάν, ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν όλα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής για μία εβδομάδα, καθώς η μόλυνση της ατμόσφαιρας μπορεί να βλάψει σοβαρά τα παιδιά.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, το 50% των εργαζομένων σε δουλειές «γραφείου» θα δουλεύουν από το σπίτι, όπως προβλέπει ένα «πράσινο» σχέδιο που οι αρχές ελπίζουν ότι θα βοηθήσει την πόλη να «αναπνεύσει».

Κάποια άλλα μέτρα συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση των πλανόβιων πωλητών που ψήνουν κρέατα χωρίς την χρήση φίλτρου, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και τα λεγόμενα «ρίκσο, τα χαρακτηριστικά δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα που κυκλοφορούν στην νοτιοανατολική Ασία.

«Αυτό το νέφος είναι πολύ επιβλαβές για τα παιδιά, οι μάσκες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές στα σχολεία», δήλωσε η Marriyum Aurangzeb, που διατελεί χρέη ανώτερου υπουργού στην περιφέρεια Punjab, στο Πακιστάν.

Η Λαχόρη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, βρέθηκε για δεύτερη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου καταλόγου των πόλεων με τον πιο μολυσμένο αέρα, την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο δείκτης ποιότητας αέρα στην περιοχή, που υπολογίζει μία σειρά από ρύπους, ξεπέρασε τις 1.000 μονάδες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί οποιαδήποτε τιμή πάνω από 300 «επικίνδυνη», σύμφωνα με τα στοιχεία του IQAir.

