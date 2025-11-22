COP30: Έγινε το πρώτο βήμα για το τέλος των ορυκτών καυσίμων, αλλά δεν αρκεί

«Ο κόσμος έκανε ένα μικρό βήμα προς το τέλος της εποχής των ορυκτών καυσίμων το Σάββατο, αλλά όχι αρκετό για να αποτρέψει τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει ο διεθνής Τύπος για το αποτέλεσμα της COP30.

Οι χώρες που συναντήθηκαν στη Βραζιλία κατάφεραν να συνάψουν μόνο μια εθελοντική συμφωνία για την εκκίνηση συζητήσεων σχετικά με έναν οδικό χάρτη προς την τελική κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι συνομιλίες «απομακρύνθηκαν από το χείλος της κατάρρευσης» μετά από μια ολονύκτια συνεδρίαση που ακολούθησε «πικρή» αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια συμμαχία άνω των 80 ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και μια ομάδα που καθοδηγούνταν από τη Σαουδική Αραβία, τους συμμάχους της και τη Ρωσία.

COP30: Απογοήτευση αλλά και μικρή ανακούφιση για τους ακτιβιστές

Οι ακτιβιστές εξέφρασαν απογοήτευση, αλλά και ανακούφιση που υπήρξε έστω μια ελάχιστη πρόοδος.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες πέτυχαν ένα μέρος των στόχων τους: τον τριπλασιασμό της οικονομικής στήριξης από τις πλούσιες χώρες, ώστε να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Θα λάβουν 120 δισ. δολάρια (92 δισ. λίρες) τον χρόνο για δράσεις προσαρμογής - χρήματα που προέρχονται από τα 300 δισ. που τους είχαν υποσχεθεί πέρσι οι ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, η εκταμίευση δεν θα ξεκινήσει πριν από το 2035, αντί για το 2030 όπως ζητούσαν. Πολλές χώρες περίμεναν επίσης ότι η αύξηση αυτή θα ήταν επιπλέον των 300 δισ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από The Guardian