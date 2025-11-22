ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
IRIS παντού από 1η Δεκεμβρίου: Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Τι ισχύει για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό

LifO Newsroom
Φωτ.: Unsplash
Από την 1η Δεκεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C).

Αλλάζει επομένως, ο τρόπος πληρωμών, αφού όλες ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις λιανικής υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές των καταναλωτών μέσω IRIS και να έχουν συνδεδεμένες συσκευές POS, ταμειακές και ΑΑΔΕ.

IRIS: Τι αλλάζει για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Με την καθιέρωση του IRIS, οι αγορές καταναλωτές θα κάνουν πιο εύκολα και πιο άμεσα τις αλλαγές τους. Όσο για τις επιχειρήσεις, οι κανονισμοί αυστηροποιούνται περισσότερο, καθώς εάν δεν δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, POS ή μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Στόχος της ΑΑΔΕ, είναι κάθε είσπραξη πληρωμής που πραγματοποιείται, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά. Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό που δεν θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.

Τα όρια συναλλαγών και τα επόμενα βήματα

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα. Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.

Η παράταση θεωρείται καθοριστική, καθώς επιτρέπει την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό πλαίσιο, που φιλοδοξεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

IRIS: Οι τεχνικές αλλαγές

Πιο συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων (Α.1098/2022 και Α.1155/2023) και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

  • Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)
  • Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (βλ. σχετικές αποφάσεις, Α.1147/2025, Α.1160/2025)
  • Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:

1) Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

2) Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/ εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/ τεχνικής υποστήριξης/ εγκατάστασης και λειτουργίας ERP (Α. 1159/2025 & Α.1162/2025): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.

 
 
 
