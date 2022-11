Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το «μεγαλύτερο δάσος φανερόγαμων» στον κόσμο - Με καρχαρίες για βοηθούς

Ο καρχαρίας-τίγρης, θηρευτής δεινός, άφοβος και πελώριος που ξεπερνά τα πέντε μέτρα, απέκτησε εσχάτως νέο ρόλο: Αυτόν του θαλάσσιου επιστήμονα.

Σε μια προσπάθεια να μετρήσουν την έκταση των «λιβαδιών» φανερόγαμων (seagrass) στο υποθαλλάσιο περιβάλλον, οι ερευνητές προσάρμοσαν κάμερες στα ραχιαία πτερύγια καρχαριών-τίγρεων.

Τα δεδομένα από ώρες περιπλανήσεων που συνέλεξαν, αποκάλυψαν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ως το μεγαλύτερο γνωστό οικοσύστημα θαλάσσιων ανθοφόρων φυτών, έκτασης άνω των 92.000 τ.χλμ στο βυθό της Καραϊβικής.

Η ανακάλυψη αυτή «μεγαλώνει» κατά 40% και πλέον τη συνολική γνωστή έκταση φανερόγαμων στον κόσμο, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications.

