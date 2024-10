Μπαλάκια από πίσσα γέμισαν παραλίες στο Σίδνεϊ - Αναζητούν την προέλευσή τους

Οι επιστήμονες που αναλύουν τα μαύρα μπαλάκια από πίσσα που έκλεισαν τις παραλίες του Σίδνεϊ αυτή την εβδομάδα πιστεύουν ότι πιθανώς προέρχονται από πετρελαιοκηλίδα, αλλά δεν έχουν αποκλείσει τη σύνδεση με μια κοντινή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκαν οι αρχές πως σε πολλές παραλίες στο Σίδνεϊ εντοπίζονται μαύρα σφαιρίδια. Σήμερα, εξετάζεται το εάν αυτά τα μαύρα μπαλάκια προέρχονται από πετρελαιοκηλίδα από πλοίο που δεν ενημέρωσε ποτέ τις ακτές, από κάποιο ατύχημα σε παρακείμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων ή ακόμα και από άδειασμα υδατοδεξαμενών διερχόμενου πλοίου, που επίσης έγινε παράνομα.

Οι παραλίες Bondi, Bronte και Tamarama άνοιξαν ξανά σήμερα Παρασκευή αφού είχαν κλείσει τις προηγούμενες ημέρες μαζί με πολλές άλλες παραλίες των ανατολικών προαστίων της αυστραλιανής μεγαλούπολης όταν οι μυστηριώδεις μαύρες σφαίρες ξεβράστηκαν στην άμμο. Οι μπάλες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην παραλία Coogee το απόγευμα της Τρίτης.

Οι παραλίες Coogee, Clovelly, Gordons Bay και North Maroubra παρέμειναν κλειστές την Παρασκευή.

