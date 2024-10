Μαύρη θάλασσα: Επιστήμονες με υποβρύχια drones μελετούν τα υποθαλάσσια λιβάδια

Επιστήμονες από πέντε χώρες αρχίζουν την εκπόνηση ενός κοινού έργου για τη μελέτη της κατάστασης των υποθαλάσσιων λιβαδιών στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας υποβρύχια ρομπότ drones, ανακοίνωσε η επιστημονική ομάδα.

Το έργο αποτιμάται σε σχεδόν 1,6 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Interreg NEXT Black Sea Basin Programme. Είναι μια συνεργασία μεταξύ της Ένωσης Βουλγαρικών Τοπικών Αρχών της Μαύρης Θάλασσας (UBBSLA), του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Εθνικού Πανεπιστημίου της Γεωργίας, του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και του Εθνικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Έρευνας και Ανάπτυξης της Ρουμανίας.

