Γαλάζιοι σκύλοι εντοπίστηκαν στο Τσερνόμπιλ

Περιβάλλον

Φωτ: Instagram - cleanfuturesfund
Ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, όπου μερικοί αδέσποτοι σκύλοι εμφανίστηκαν με έντονο μπλε τρίχωμα, προκαλώντας ερωτήματα και ανησυχία στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η οργάνωση Dogs of Chernobyl, που συνεργάζεται με το μη κερδοσκοπικό Clean Futures Fund (CFF) για τη φροντίδα των ζώων της ζώνης, ανέφερε στο Instagram ότι τα ζώα εντοπίστηκαν στις 13 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η ομάδα δεν έχει ακόμη καταφέρει να τα αιχμαλωτίσει ώστε να εξακριβώσει την αιτία του χρώματος.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στείρωσης βρήκαμε τρία σκυλιά που ήταν ολόκληρα μπλε», ανέφερε η οργάνωση στην ανάρτησή της. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς συμβαίνει».

Σύμφωνα με το CFF, το φαινόμενο αποδίδεται πιθανότατα σε επαφή με κάποια χημική ουσία. Οι υπεύθυνοι εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ζώα να βρέθηκαν κοντά σε διαρροή από χημικές τουαλέτες ή σε βιομηχανικά υπολείμματα, απορρίπτοντας προς το παρόν το σενάριο ραδιενέργειας ή κακοποίησης. Η οργάνωση εκτιμά ότι η βαφή είναι προσωρινή, καθώς τα ζώα φαίνεται να είναι υγιή και δραστήρια.

Φωτ: Instagram - cleanfuturesfund
Φωτ: Instagram - cleanfuturesfund

Οι σκύλοι που ζουν σήμερα στη Ζώνη Αποκλεισμού είναι απόγονοι των ζώων που εγκαταλείφθηκαν το 1986, όταν εξερράγη ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ. Περισσότεροι από 120.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν τότε βιαστικά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους κατοικίδια, με την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν λίγες ημέρες αργότερα, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με το Clean Futures Fund, σήμερα πάνω από 700 σκύλοι επιβιώνουν μέσα στη ραδιενεργή ζώνη, κυρίως στις εγκαταλελειμμένες γειτονιές της Πρίπιατ και γύρω από τον πυρηνικό σταθμό. Πολλά από αυτά τα ζώα είναι υποσιτισμένα, εκτεθειμένα στη λύσσα και ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η οργάνωση Dogs of Chernobyl δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην περιοχή, παρέχοντας τροφή, ιατρική φροντίδα και στείρωση στα ζώα που δεν επιτρέπεται να φύγουν από τη ζώνη. Οι εθελοντές ελέγχουν τακτικά την υγεία των σκύλων και προσπαθούν να περιορίσουν τη μετάδοση ασθενειών, ενώ συλλέγουν δείγματα DNA για να μελετήσουν πώς έχει επηρεάσει η μακροχρόνια έκθεση στη ραδιενέργεια τους απογόνους των σκύλων του 1986.

Φωτ: Instagram - cleanfuturesfund
Φωτ: Instagram - cleanfuturesfund

Αν και κατά καιρούς έχουν καταγραφεί ασυνήθιστα φαινόμενα, όπως η περίπτωση των γαλάζιων σκύλων, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως τα ζώα έχουν υποστεί γενετικές μεταλλάξεις λόγω ραδιενέργειας. Αντίθετα, τα περισσότερα προβλήματα υγείας τους σχετίζονται με την πείνα, τις ασθένειες και τις ακραίες συνθήκες διαβίωσης στη Ζώνη Αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από People, CBS News

