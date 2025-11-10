Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Νεκρή βρέθηκε 18χρονη φοιτήτρια, μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην Αλεξανδρούπολη, το πρωί της Δευτέρας (10/11).

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή - πρωτοετής φοιτήτρια στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας του ΔΠΘ - λάμβανε φαρμακευτική αγωγή καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε έπειτα από αλλεπάλληλες προσπάθειες της μητέρας της να επικοινωνήσει μαζί της, δίχως αποτέλεσμα.

Η φοιτήτρια με καταγωγή από την Λάρισα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.