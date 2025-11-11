Σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων: Η ανάλυση του Ευθύμη Λέκκα

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:58 τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου σε απόσταση περίπου 301 χιλιομέτρων νότια – νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στα Αντικύθηρα, αλλά και σε περιοχές της Κρήτης, όπως τα Χανιά, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, «το επίκεντρο βρίσκεται ακριβώς στο ενδιάμεσο σημείο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης».

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, με εστιακό βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

Μιλώντας στο ERTnews, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, σημείωσε:

«Το θετικό είναι ότι πρόκειται για έναν σεισμό σε βάθος περίπου 50 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει πως δεν προκαλεί ανησυχία. Δεν αναμένεται περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλοί μετασεισμοί».