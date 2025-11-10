Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιγράφει τη στιγμή που μίλησε στα παιδιά του για τον καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος και η Κέιτ Μίντλετον μίλησαν στα παιδιά τους για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισαν τα τελευταία δύο χρόνια, όπως οι διαγνώσεις καρκίνου της πριγκίπισσας και του βασιλιά Καρόλου.

«Επιλέγουμε να επικοινωνούμε πολύ περισσότερο με τα παιδιά μας... τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβεις πράγματα δεν λειτουργεί», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε συνέντευξή του στη Βραζιλία.

«Κάθε οικογένεια έχει τις δικές της δυσκολίες και τις δικές της προκλήσεις. Είναι κάτι πολύ προσωπικό και εξαρτάται από τη στιγμή το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Λατινική Αμερική την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή την πέμπτη τελετή απονομής των Earthshot Prize, ενός θεσμού που ο ίδιος ίδρυσε και προεδρεύει. Το βραβείο τιμά ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν τον πλανήτη. Οι νικητές κάθε κατηγορίας λαμβάνουν 1 εκατομμύριο λίρες για να αναπτύξουν περαιτέρω τα έργα τους.

Μιλώντας στον Βραζιλιάνο παρουσιαστή Λουτσιάνο Χουκ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λίγο πριν την τελετή της 5ης Νοεμβρίου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ρωτήθηκε πώς εκείνος και η Κέιτ διαχειρίστηκαν τις δυσκολίες των τελευταίων δύο ετών.

«Κάποιες φορές νιώθεις ότι λες στα παιδιά περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται», είπε.

«Όμως τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβεις πράγματα δεν λειτουργεί. Αντιθέτως, όταν τους εξηγείς πώς νιώθουν, γιατί συμβαίνει κάτι, και τους δείχνεις διαφορετικές οπτικές, βοηθά να δουν τη συνολική εικόνα και να ηρεμήσουν - αντί να αγχώνονται με το “τι μας κρύβεις;”».

«Υπάρχουν πολύ περισσότερες ερωτήσεις όταν δεν υπάρχουν απαντήσεις», πρόσθεσε.

«Είναι πάντα μια πράξη ισορροπίας», είπε ακόμη. «Πόσα να πω; Τι να πω; Πότε να το πω; Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς να είσαι γονιός — απλώς προχωράς με το ένστικτο».

Στην ίδια συνέντευξη, που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά τους δεν έχουν κινητά τηλέφωνα.

«Είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά. Νομίζω ότι όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, ίσως τότε να αποκτήσει περιορισμένη πρόσβαση», είπε.

«Φτάνουμε σιγά-σιγά στο σημείο που αυτό το θέμα δημιουργεί ένταση, αλλά πιστεύω ότι [ο Τζορτζ] καταλαβαίνει τους λόγους. Του εξηγούμε γιατί δεν το θεωρούμε σωστό, και το πρόβλημα είναι κυρίως η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα παιδιά μπορούν να δουν στο ίντερνετ πολύ περισσότερα πράγματα απ’ όσα πρέπει».

Με πληροφορίες από BBC