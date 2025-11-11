Μετατοπίζεται η κακοκαιρία: Καταιγίδες στα ανατολικά, ηλιοφάνεια στην Αττική

Η κακοκαιρία μετατοπίζεται προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας, σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, τα φαινόμενα «μετακινούνται» προκαλώντας καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και έως τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι ο καιρός στις παραπάνω περιοχές θα παρουσιάσει φαινόμενα κατά τόπους έντονα, ωστόσο σταδιακά, από το απόγευμα και μετά, θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Όσο για την υπόλοιπη χώρα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις και σποραδικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 20 βαθμών Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, μετά τις πρωινές πρόσκαιρες νεφώσεις, θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Γενικότερα, η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, αναφέρει: Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και στην ανατολική Μακεδονία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 17 με 19, και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στη Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6, οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά κυρίως τμήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.