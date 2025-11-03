ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέες εικόνες από drone από τη λίμνη του Μόρνου: Σε χαμηλά επίπεδα παρά τις βροχές

Η ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

LifO Newsroom
ΜΟΡΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Η λίμνη του φράγματος του Μόρνου, από το οποίο εξασφαλίζει την παροχή νερού, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρά τις βροχοπτώσεις.

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, καθώς η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και η ρύπανση οδηγούν σε σοβαρή μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού.

Οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας και οι αυξημένες θερμοκρασίες προκαλούν πτώση της στάθμης των ποταμών και των λιμνών, επηρεάζοντας την ύδρευση, τη γεωργία και τα οικοσυστήματα. Η χώρα, αν και θεωρείται σχετικά πλούσια σε υδάτινους πόρους, αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Η λίμνη Μόρνου, που βρίσκεται στη Φωκίδα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υδάτινου ταμιευτήρα μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και κυρίως για την Αθήνα. Δημιουργήθηκε τεχνητά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου και αποτελεί τον βασικό ταμιευτήρα που υδρεύει την Αθήνα και μεγάλο μέρος της Αττικής.

Το νερό της προέρχεται κυρίως από τα βουνά της Γκιώνας και του Βαρδουσίων, ενώ το φράγμα συγκρατεί τα νερά του ποταμού Μόρνου δημιουργώντας μια εντυπωσιακή λίμνη μέσα σε ένα φυσικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η στάθμη της λίμνης έχει παρουσιάσει σημαντική πτώση λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων, προκαλώντας ανησυχία, καθώς η λίμνη αποτελεί κρίσιμη πηγή ύδρευσης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Το πρακτορείο Eurokinissi δημοσίευσε φωτογραφίες που ελήφθησαν από drone:

μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
μορνος Facebook Twitter
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αράχνη-λύκος: Μέχρι πρότινος εξαφανισμένο είδος εντοπίστηκε ξανά στη νήσο Ουάιτ

Περιβάλλον / Αράχνη-λύκος: Μέχρι πρότινος εξαφανισμένο είδος εντοπίστηκε ξανά στη νήσο Ουάιτ

Μετά από 40 χρόνια, η μικροσκοπική αράχνη Aulonia albimana εντοπίστηκε ξανά στη νήσο Ουάιτ - Η ανακάλυψη θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές επανεμφανίσεις εξαφανισμένων ειδών στη Βρετανία
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαϊκά χέλια: Οικολογική κρίση και λαθρεμπόριο

Περιβάλλον / Το «μαύρο χρυσάφι» των νερών: Πώς η Ευρώπη χάνει τα χέλια της από το παγκόσμιο λαθρεμπόριο

Η παράνομη διακίνηση ευρωπαϊκών χελιών απειλεί το είδος, με λαθρεμπόρους να χρησιμοποιούν σύνθετες διαδρομές για εξαγωγή στην Ασία. Η Ιαπωνία και η Ευρώπη προσπαθούν να σώσουν το χέλι μέσω συντονισμένων δράσεων και τοπικής εκτροφής
LIFO NEWSROOM
Πώς η αποψίλωση απειλεί τον καφέ - Η νέα παγκόσμια κρίση έρχεται από τη Βραζιλία

Περιβάλλον / Πώς η αποψίλωση απειλεί τον καφέ - Η νέα παγκόσμια κρίση έρχεται από τη Βραζιλία

Η αποψίλωση των δασών για την καλλιέργεια καφέ απειλεί να καταστρέψει το ίδιο το ρόφημα που αγαπά ο κόσμος - Νέα έρευνα της Coffee Watch αποκαλύπτει πώς η εξαφάνιση των δασών μειώνει τις βροχοπτώσεις και απειλεί τη βιωσιμότητα της παραγωγής καφέ παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 