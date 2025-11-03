Νέες εικόνες από drone από τη λίμνη του Μόρνου: Σε χαμηλά επίπεδα παρά τις βροχές

Η λίμνη του φράγματος του Μόρνου, από το οποίο εξασφαλίζει την παροχή νερού, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρά τις βροχοπτώσεις.

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, καθώς η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και η ρύπανση οδηγούν σε σοβαρή μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού.

Οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας και οι αυξημένες θερμοκρασίες προκαλούν πτώση της στάθμης των ποταμών και των λιμνών, επηρεάζοντας την ύδρευση, τη γεωργία και τα οικοσυστήματα. Η χώρα, αν και θεωρείται σχετικά πλούσια σε υδάτινους πόρους, αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Η λίμνη Μόρνου, που βρίσκεται στη Φωκίδα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υδάτινου ταμιευτήρα μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και κυρίως για την Αθήνα. Δημιουργήθηκε τεχνητά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου και αποτελεί τον βασικό ταμιευτήρα που υδρεύει την Αθήνα και μεγάλο μέρος της Αττικής.

Το νερό της προέρχεται κυρίως από τα βουνά της Γκιώνας και του Βαρδουσίων, ενώ το φράγμα συγκρατεί τα νερά του ποταμού Μόρνου δημιουργώντας μια εντυπωσιακή λίμνη μέσα σε ένα φυσικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η στάθμη της λίμνης έχει παρουσιάσει σημαντική πτώση λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων, προκαλώντας ανησυχία, καθώς η λίμνη αποτελεί κρίσιμη πηγή ύδρευσης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Το πρακτορείο Eurokinissi δημοσίευσε φωτογραφίες που ελήφθησαν από drone: