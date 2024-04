Μάχη για τη διάσωση 150 φαλαινών που εξόκειλαν στην Αυστραλία

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλουν οι Αρχές της Αυστραλίας για τη διάσωση περισσότερων από 150 φαλαινών που εξόκειλαν σε ακτή στα δυτικά της χώρας. Τουλάχιστον 26 εξ αυτών έχουν ανασυρθεί νεκρές.

Αξιωματικοί της άγριας ζωής, θαλάσσιοι επιστήμονες και κτηνίατροι βρίσκονται στο σημείο και αξιολογούν την κατάσταση των φαλαινών που έχουν προσαράξει.

«Οι ομάδες μας στο νερό προσπαθούν να κρατήσουν τα ζώα μαζί και μακριά από την παραλία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Βάσει προηγούμενων εκβρασμών, συμπεριλαμβανομένου αυτού κοντά στο Όλμπανι πέρυσι, έχει διαπιστωθεί πως οι φάλαινες ίσως χρειαστεί να υποβληθούν σε ευθανασία. Σε εκείνη την περίπτωση είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 90 από τα θηλαστικά.

«Η ύψιστη προτεραιότητα στα μαζικά συμβάντα προσάραξης φαλαινών είναι πάντα η ανθρώπινη ασφάλεια, ακολουθούμενη από την ευημερία των ζώων», ανέφερε η υπηρεσία πάρκων και άγριας ζωής σε ανάρτησή της στο Facebook. «Θέλουμε όλο το προσωπικό και οι εθελοντές να επιστρέψουν στα σπίτια τους ασφαλείς».

Update on the #pilot #whales stranding in SW WA.

The mass stranding has now risen to 50 and 100 pilot whales at Toby’s Inlet near #Dunsborough.

Experienced staff from #DBCA and #Perth #Zoo #vets are currently being deployed to respond to this evolving situation. pic.twitter.com/5wQeKXSeHZ