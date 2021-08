Ακτιβιστές του κινήματος Extinction Rebellion- που ζητά από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να αναλάβουν επειγόντως δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής- απέκλεισαν την Tower Bridge στο Λονδίνο.

Φωτορεπόρτερ του Reuters έκανε λόγο για περίπου 200 διαδηλωτές οι οποίοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, στο βόρειο άκρο της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να εμποδίσουν άλλους ακτιβιστές να φτάσουν εκεί.

“We are Beyond Fucked now, we need to Tell The Truth now” pic.twitter.com/jtlGyl2Rqh — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) August 30, 2021

This is the moment we disrupted an attempt by Extinction Rebellion to block a road.



We predicted where activists might strike, taking immediate action.



Throughout the past seven days, we’ve responded to several disruptive protests in London.#THREADpic.twitter.com/ydzkzXv6t8 — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) August 30, 2021

Η Extinction Rebellion διοργανώνει για δύο εβδομάδες διαμαρτυρίες, με το Σίτι στο επίκεντρο. Η οργάνωση κατηγορεί την οικονομική βιομηχανία ότι χρηματοδοτεί την κλιματική αλλαγή.

«Ξέρατε ότι το Σίτι χρηματοδοτεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών ορυκτών καυσίμων; Σταματήστε όλες τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα αμέσως», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτηση για τη σημερινή κινητοποίηση.