ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Κλιματική κρίση: Μελέτη της Οξφόρδης αποκαλύπτει πως οι αντισταθμίσεις άνθρακα είναι αναποτελεσματικές

Οι επιστήμονες ζητούν ριζική αλλαγή και τέλος στην «πράσινη ψευδαίσθηση»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κλιματική κρίση: Η μεγάλη απάτη των «πράσινων» αντισταθμίσεων άνθρακα Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης προκαλεί σοκ: το σύστημα των αντισταθμίσεων άνθρακα (carbon offsets), που εδώ και δεκαετίες προβάλλεται ως βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, φαίνεται να έχει αποτύχει σε θεμελιώδες επίπεδο. Οι ερευνητές μιλούν για «ανεπίλυτα, δομικά προβλήματα» και ζητούν ριζική αναθεώρηση, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται για μερικά κακά παραδείγματα, αλλά για ένα σάπιο θεμέλιο».

Οι μηχανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να αντισταθμίζουν τις εκπομπές τους επενδύοντας σε έργα που υποτίθεται πως μειώνουν διοξείδιο του άνθρακα αλλού, για παράδειγμα, αναδασώσεις ή καθαρές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις ούτε μειώνουν πραγματικά τις εκπομπές, ούτε έχουν διαρκές αποτέλεσμα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Annual Reviews, εξετάζει 25 χρόνια δεδομένων και καταλήγει ότι «σχεδόν όλα τα προγράμματα απέτυχαν». Ακόμα και οι πρόσφατοι κανονισμοί που θεσπίστηκαν στην περσινή σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα δεν έλυσαν τα βασικά ζητήματα αξιοπιστίας.

Κλιματική κρίση: Οι «αντισταθμίσεις-σκουπίδια» και η ψευδαίσθηση της κλιματικής δράσης

Το φαινόμενο των λεγόμενων “junk offsets” είναι γνωστό εδώ και χρόνια: έργα που παρουσιάζονται ως σωτήρια για το κλίμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία μετρήσιμη επίδραση. Κάποια αφορούν αναδασώσεις που καίγονται σε λίγα χρόνια· άλλα έργα προστασίας δασών απλώς μετακινούν τους υλοτόμους αλλού.

Μάλιστα, μια έρευνα στο Nature Communications αποκάλυψε ότι μόνο το 16% των προγραμμάτων οδηγεί σε πραγματικές μειώσεις εκπομπών. Τα υπόλοιπα είναι υπερεκτιμημένα, διπλομετρημένα ή καθόλου ουσιαστικά.

Ο Μπένεντικτ Πρόμπστ, ειδικός στο Net Zero Lab του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ, επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι δομικό: «Οι ρυθμιστικές αρχές είναι υποστελεχωμένες, οι οργανισμοί έχουν συγκρούσεις συμφερόντων και υπάρχει ελάχιστη διαφάνεια στη διαδικασία πιστοποίησης».

Τι προτείνουν οι επιστήμονες για την κλιματική κρίση

Η μελέτη προτείνει σταδιακή κατάργηση των “χαμηλής ποιότητας” offsets που δεν αφαιρούν πραγματικά CO₂ από την ατμόσφαιρα και μετάβαση σε προγράμματα άμεσης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Παράλληλα, εισηγείται ένα σύστημα “συνεισφορών” αντί για “αντισταθμίσεις”, όπου οι χρηματοδότες δεν θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι εξουδετερώνουν τις δικές τους εκπομπές.

Παρά τις αδυναμίες, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις: πρωτοβουλίες που προωθούν καθαρότερες εστίες μαγειρέματος ή δεσμεύουν μεθάνιο από χωματερές φαίνεται να αποδίδουν αποτελέσματα. «Δεν πρέπει να καταστρέψουμε ό,τι έχει λειτουργήσει», λέει ο Λέζακ, «αλλά να επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά απορροφά άνθρακα».

Η συζήτηση για την αξιοπιστία των μηχανισμών αντιστάθμισης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν τα carbon offsets για να διαφημίζουν «ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα», ενώ στην πράξη συνεχίζουν να ρυπαίνουν. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παραπλάνηση αυτή όχι μόνο καθυστερεί τη μείωση εκπομπών, αλλά δημιουργεί ψευδαίσθηση προόδου.

Όπως καταλήγει η έρευνα, «η ιδέα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε CO₂ εφόσον πληρώνουμε κάποιον αλλού να φυτέψει δέντρα, είναι απλώς μια επικίνδυνη αυταπάτη».

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Διεθνή / Κλιματική κρίση στην Αρκτική: Στρατιώτες εκπαιδεύονται πλέον σε βάλτους, λάσπες και έντομα

Η Αρκτική αποδεικνύεται απρόβλεπτο πεδίο μάχης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ εκπαιδεύονται στη Σουηδία όχι μόνο για το ψύχος, αλλά και για τη λάσπη, τα κουνούπια και τις πλημμύρες που κάνουν τον ζεστό καιρό ακόμη πιο επικίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Περιβάλλον / Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει 600 γήπεδα ποδοσφαίρου πράσινης γης την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα - Δάση, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα θυσιάζονται για δρόμους, γκολφ και εργοστάσια, απειλώντας το μέλλον του περιβάλλοντος και της τροφής μας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Ο πλανήτης χάνει τα χρώματά του: Οι πεταλούδες «ξεθωριάζουν» λόγω των ανθρώπων

Νέα έρευνα από τη Βραζιλία δείχνει ότι οι πεταλούδες χάνουν τα χρώματά τους καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου - Ο πλανήτης γίνεται πιο μονόχρωμος και αυτό απειλεί τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM
Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Περιβάλλον / Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Η παγκόσμια αγορά ψαριών ενυδρείου βασίζεται κυρίως σε άγρια συλλεγμένα είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η έρευνα προτείνει βιώσιμες λύσεις και αυξημένη ενημέρωση καταναλωτών
LIFO NEWSROOM
Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Περιβάλλον / Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios
LIFO NEWSROOM
Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Περιβάλλον / Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, μερικοί ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, θα εξαφανιστούν πλήρως μέχρι τον επόμενο αιώνα, με δραματικές οικολογικές και συμβολικές συνέπειες για τη Δυτική Αμερική
LIFO NEWSROOM
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM
«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Περιβάλλον / «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της
LIFO NEWSROOM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Περιβάλλον / Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Έκθεση διαπιστώνει ότι η ρεκόρ επέκταση της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής ενέργειας θα οδηγήσουν τον κόσμο στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα το 2025
LIFO NEWSROOM
 
 