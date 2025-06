Καινοτόμα εφεύρεση μετατρέπει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε πρώτες ύλες

Εμπνευσμένη από τη λειτουργία των ανθρώπινων πνευμόνων, η νεαρή Κολομβιανή Mariana Pérez ανέπτυξε μια συσκευή που απομακρύνει ρύπους από τον αέρα και τους μετατρέπει σε βιοδιασπώμενα υλικά.

Η Κολομβία κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Λατινική Αμερική, με το 99,3% του πληθυσμού να ζει σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπανσης υπερβαίνουν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Mariana Pérez ανέπτυξε μια λύση που αντιμετωπίζει τόσο την περιβαλλοντική όσο και την υγειονομική κρίση - γεγονός που της χάρισε μια θέση ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους καινοτόμους των Βραβείων Νέων Εφευρετών 2025, που απονέμει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

A system that mimics the human respiratory system, using mechanical bronchioles & alveoli to clean the air? It’s real & it’s called Ecol-Air, created by 🇨🇴 Mariana Pérez.



