Ιαπωνία: Τόνος σε μέγεθος μοτοσικλέτας πωλήθηκε για €1,2 εκατ. σε δημοπρασία

Ένας κολοσσιαίος τόνος, ο οποίος έχει παρόμοιο βάρος και μάζα με μία μοτοσικλέτα, πωλήθηκε για πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία στο Τόκιο.

Πρόκειται για έναν κυανόπτερο τόνο βάρους 276 κιλών, για τον οποίο kαταβλήθηκαν 207 εκατ. γεν ή περίπου 1,2 εκατ. ευρώ στην ψαραγορά Toyosu. Τη νικητήρια προσφορά έκανε η Onodera, ένας βραβευμένος με αστέρι Michelin όμιλος εστιατορίων, σε συνεργασία με τον έμπορο χονδρικής Yamayuki. Το ποσό είναι το δεύτερο υψηλότερο που έχει καταβληθεί ποτέ στην πρώτη δημοπρασία της αγοράς για το νέο έτος και η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που οι ίδιοι αγοραστές καταβάλλουν την κορυφαία προσφορά.

