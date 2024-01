Η Νορβηγία θα επιτρέπει την απόρριψη εξορυκτικών αποβλήτων στα φιόρδ της

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας αναμένεται να επιτρέπει από εδώ και στο εξής την απόρριψη εξορυκτικών αποβλήτων στα φιόρδ της.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από 15ετή δικαστική διαμάχη με περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες προσπάθησαν να εμποδίσουν το σχέδιο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν η απόρριψη αποβλήτων στα φιόρδ, μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη θαλάσσια ζωή, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα. Το έργο για την απόρριψη 170 εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων εξόρυξης στον πυθμένα του φιόρδ Forde, ανέλαβε η ιδιωτική εταιρεία Nordic Mining. Η εταιρία θα εξορύξει γρανάτη, ένα ορυκτό που χρησιμοποιείται ως λειαντικό, και ρουτίλιο, ένα ορυκτό οξείδιο που αποτελείται από διοξείδιο του τιτανίου, το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε χρώματα, καλλυντικά και ιατρικά εμφυτεύματα.

Μέχρι στιγμής μόνο η Νορβηγία, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Τουρκία , χορηγούν τέτοιες άδειες. Σχετικά με τη δίκη, το δικαστήριο καταδίκασε τις οργανώσεις Friends of the Earth Norway και Nature and Youth, τις δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις που άσκησαν την προσφυγή, να καταβάλουν δικαστικά έξοδα ύψους περίπου 110.000 λιρών. Θα μπορούσαν να προσφύγουν στο εφετείο κατά της απόφασης, αλλά όπως υποστήριξαν, οι πόροι τους είναι πολύ μειωμένοι για να συνεχίσουν τον αγώνα και ελπίζουν σε εξωτερική υποστήριξη.

«Αυτό αντιβαίνει τη σύμβαση του Άαρχους, η οποία ορίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα δεν πρέπει να είναι οικονομικά απαγορευτική. Απλώς δεν έχουμε τα χρήματα για να συνεχίσουμε την υπόθεση αυτή τη στιγμή», υποστήριξε ο Truls Gulowsen, επικεφαλής της οργάνωσης Friends of the Earth Norway, συμπληρώνοντας πως η ετυμηγορία αυτή μπορεί να αποθαρρύνει μελλοντικές αγωγές που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι επικριτές παράλληλα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αγνόησε τους δικούς της συμβούλους, δηλαδή το Νορβηγικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών.



«Ο ρόλος μας είναι να κάνουμε έρευνα και να συμβουλεύουμε την κυβέρνηση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, αλλά εναπόκειται στους πολιτικούς και τη διοίκηση να λάβουν τις αποφάσεις. Η αξιολόγησή μας για το έργο αυτό έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι συμβουλεύουμε κατά της διάθεσης θαλάσσιων αποβλήτων, καθώς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ένα υγιές, βιώσιμο οικοσύστημα στο φιόρδ Forde, τόνισε ο Geir Huse, ανώτερος επιστήμονας του Ινστιτούτου.

Επίσης, επισήμανε πως το συγκεκριμένο φιόρδ είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής για τον μπακαλιάρο, καθώς και μεταναστευτική οδός για τον σολομό από τέσσερα ποτάμια, και επισήμανε τον κίνδυνο διασποράς των λεπτών σωματιδίων σε μεγαλύτερη έκταση της θάλασσας. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθούν πέρα από το φιόρδ με άγνωστες συνέπειες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian