Θανάτωσαν τη Freya, τον θαλάσσιο ίππο μασκότ σε φιορδ του Όσλο - Λόγω «φόβων για τη δημόσια ασφάλεια»

Η Freya, o θαλάσσιος ίππος που είχε γίνει η μασκότ σε φιορδ του Όσλο, θανατώθηκε εν μέσω φόβων για την ασφάλεια των πολιτών, ανακοίνωσαν Νορβηγοί αξιωματούχοι.

Το θαλάσσιο θηλαστικό των εξακοσίων κιλών που σκαρφάλωνε σε σκάφη για να αράξει στον ήλιο, συχνά καταστρέφοντάς τα, είχε κερδίσει τις καρδιές των ντόπιων που, κόντρα στις επανειλημμένες και επίμονες συστάσεις των αρχών να μην πλησιάζουν το ζώο, συνέχισαν να το προσεγγίζουν, θέτοντας εαυτούς σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, σε μια περίπτωση, οι αρχές αναγκάστηκαν να αποκλείσουν μια περιοχή κολύμβησης καθώς η Φρέγια κυνήγησε μια γυναίκα μέσα στο νερό.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Αλιείας της Νορβηγίας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία ενός μικρού πλήθους -που περιλάμβανε και παιδιά- που στεκόταν σε απόσταση ούτε μισού μέτρου από το θαλάσσιο θηλαστικό.

Σήμερα, ο αρμόδιος υπουργός, Frank Bakke-Jensen ανακοίνωσε πως η απόφαση για ευθανασία στο ζώο ελήφθη «βάσει μιας συνολικής εκτίμησης της συνεχιζόμενης απειλής που συνιστούσε για την ασφάλεια των ανθρώπων».

«Από τις επί τόπου παρατηρήσεις της περασμένης εβδομάδας, κατέστη σαφές πως το κοινό αγνόησε τις συστάσεις να κρατά αποστάσεις από τον θαλάσσιο ίππο. Συνεπώς, η διεύθυνση του υπουργείου κατέληξε στο συμπέρασμα πως η πιθανότητα για πιθανή βλάβη στους ανθρώπους ήταν υψηλή και πως η ασφάλεια του ζώου δεν μπορούσε να διατηρηθεί».

Λόγω της ασυνείδητης συμπεριφοράς των πολιτών, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν αποκλείσει την πιθανότητα μεταφοράς της Φρέγια από το φιορδ ή στη χειρότερη περίπτωση και της θανάτωσής της, σενάριο που τελικά προκρίθηκε.

Η Φρέγια εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη νορβηγική πρωτεύουσα στα μέσα Ιουλίου και «βαφτίστηκε» από τη θεά της ομορφιάς και της αγάπης.

Προστατευόμενο είδος, οι θαλάσσιοι ίπποι ενδημούν συνήθως βορειότερα στην Αρκτική ενώ δε συνηθίζουν να επιτίθενται τους ανθρώπους - αν και έχουν καταγραφεί σπάνια περιστατικά επιθέσεων.

Το ζώο βρισκόταν στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, περνώντας το χρόνο του στο λιμάνι.

Boat owners in Norway may find themselves with an unexpected guest this summer — Freya, the 600-kg walrus 🦭🚤



The marine mammal has taken up residence in Oslo and has been capturing the hearts of locals while basking in the sun ☀ pic.twitter.com/JM1ceJt9I4