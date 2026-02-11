Η ηχορύπανση βλάπτει τα πτηνά και την «επιτυχία τους στην αναπαραγωγή», σύμφωνα με έρευνα

Η ηχορύπανση δεν συνιστά ενόχληση για τους ανθρώπους, καθώς σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα, επηρεάζει σοβαρά τη συμπεριφορά, τα επίπεδα στρες και την αναπαραγωγή των πτηνών ανά τον κόσμο.

Ερευνητές που ανέλυσαν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες επιστημονικών δεδομένων διαπίστωσαν ότι οι ανθρωπογενείς θόρυβοι παρεμβαίνουν στη ζωή των πτηνών σε έξι ηπείρους, προκαλώντας «ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις» στην αναπαραγωγική τους επιτυχία.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι μεμονωμένες πηγές θορύβου, όπως αεροπλάνα, κυκλοφορία οχημάτων και έργα, επηρεάζουν τα πουλιά, όπως και άλλα άγρια ζώα. Στη νέα έρευνα, όμως, οι επιστήμονες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα συλλέγοντας και συγκρίνοντας δεδομένα από το 1990 έως σήμερα, καλύπτοντας 160 είδη για να εντοπίσουν διάφορα μοτίβα.

Τι προέκυψε στην έρευνα για τα πτηνά

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B, καταλήγει ότι ο αντίκτυπος της ηχορύπανσης είναι «διάχυτος» και παγκόσμιος.

Όπως αναφέρεται, ο θόρυβος επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία, τις συμπεριφορές αποφυγής κινδύνου, την αναζήτηση τροφής, την επιθετικότητα, τη φυσιολογία, τη χρήση ενδιαιτημάτων και, τελικά, την αναπαραγωγή.

Τα πουλιά βασίζονται στον ήχο για να επιβιώσουν, καθώς χρησιμοποιούν το τραγούδι για να βρουν ταίρι, τις φωνές για να προειδοποιούν για θηρευτές, ενώ τα νεοσσά καλούν τους γονείς τους όταν πεινούν. «Αν το περιβάλλον είναι γεμάτο έντονο θόρυβο, μπορούν ακόμα να ακούσουν τα σήματα του ίδιου τους του είδους;» δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, Natalie Madden, η οποία διεξήγαγε τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Από τη μεγάλη έρευνα, προέκυψε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θόρυβος διέκοψε επιδείξεις ζευγαρώματος, οδήγησε αρσενικά να αλλάξουν το ερωτικό τους τραγούδι, «κάλυψε» την επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και νεοσσούς.

Ποια είδη πτηνών συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα για την ηχορύπανση

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν κοινά είδη όπως οι ευρωπαϊκοί κοκκινολαίμηδες, τα ψαρόνια, τα σπουργίτια και οι παπαδίτσες, ενώ προέκυψε ότι οι επιπτώσεις δεν ήταν ίδιες.

Πουλιά που φωλιάζουν κοντά στο έδαφος παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στην αναπαραγωγική επιτυχία και, αντίστοιχα, όσα χρησιμοποιούν ανοιχτές φωλιές εμφάνισαν εντονότερες επιπτώσεις στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, πτηνά που ζουν σε αστικές περιοχές είχαν υψηλότερα επίπεδα ορμονών στρες σε σχέση με εκείνα εκτός πόλεων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, το 61% των ειδών πουλιών παγκοσμίως παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση, κυρίως λόγω απώλειας ενδιαιτημάτων από γεωργία και αποψίλωση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ηχορύπανση αποτελεί μια «υποτιμημένη συνέπεια» της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε σύγκριση με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.

