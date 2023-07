Η εκδίκηση των πουλιών- Ξηλώνουν τις απωθητικές ακίδες από κτίρια και με αυτές φτιάχνουν φωλιές

Δεν είναι κάτι πρωτάκουστο πουλιά να μετατρέπουν τα σκουπίδια του ανθρώπου σε υλικά για τη δημιουργία φωλιών. Όμως, ακόμη και οι ειδικοί εξεπλάγησαν παρατηρώντας κάποιες φωλιές που έφτιαξαν κοράκια και καρακάξες.

Σε δέντρα στο Ρότερνταμ και την Αμβέρσα βρέθηκαν φωλιές που ήταν κατασκευασμένες σχεδόν εξ’ολοκλήρου από τις μεταλλικές ακίδες που συχνά τοποθετούνται σε κτίρια, προκειμένου να διώχνουν τα πουλιά.

Αυτή η διαπίστωση έκανε τους ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ρότερνταμ και του Κέντρου Βιοποικιλότητας του Λέιντεν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι βρήκαν φωλιές στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί απωθητικές ακίδες για τα πουλιά, στο Ένσχεντε της Ολλανδίας και στη Γλασκώβη.

«Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα. Δεν το περίμενα αυτό», παραδέχθηκε ο Κίις Μοέλικερ, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ρότερνταμ. «Αυτές οι ακίδες προορίζονται για να διώχνουν τα πουλιά, υποτίθεται ότι τα τρομάζουν. Αντιθέτως, τα πουλιά απλά τις αξιοποίησαν», συμπλήρωσε.

Στο Ρότερνταμ η φωλιά που βρέθηκε ήταν κορακιών. Τις άλλες τρεις τις έφτιαξαν καρακάξες, οι οποίες κατασκευάζουν μεγάλες φωλιές, σαν θόλους. Τα κοράκια χρησιμοποίησαν τις ακίδες ως δομικό υλικό, αλλά οι καρακάξες ίσως εκτίμησαν τη χρήση για την οποία προορίζονταν. Τοποθέτησαν τις περισσότερες ακίδες στην «οροφή» της φωλιάς τους, όπου θα μπορούσαν να κρατήσουν μακριά θηρευτές, όπως άλλα πτηνά και νυφίτσες.

Μάλιστα, αντί να βρίσκουν τις ακίδες στα σκουπίδια, φαίνεται πως τα πουλιά τις παίρνουν από τα κτίρια. «Τις ξηλώνουν. Αυτό έχει παρατηρηθεί με διάφορα είδη πτηνών», επεσήμανε. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Τζιμ Ρέινολντς- ορνιθολόγο στο πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ- η τοποθέτηση των ακίδων όχι απλά βοηθά στην προστασία των φωλιών, αλλά ίσως να χρησιμοποιείται προκειμένου να εντυπωσιαστεί ένα πιθανό ταίρι.

«Ακόμη και για εμένα, που είμαι ερευνητής φωλιών, αυτές είναι οι πιο τρελές που έχω δει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άουκε- Φλόριαν Χιέμστρα, βιολόγος του Κέντρου Βιοποικιλότητας.

